Temptation Island | Alberto e Speranza si dicono addio | lui esce con la single

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ultimo appuntamento conma sono ancora numerosi i nodi da sciogliere. A cominciare dal confronto rimasto in sospeso tra. La coppia nella puntata precedente ha dato vita ad un acceso falò, davanti agli occhi di Alessia Marcuzzi. Stasera la decisione definitiva.a confrontosi appresta alle battute finali con gli ultimi confronti per le coppie rimaste in gioco. Non soltanto Carlotta e Nello, gli ultimi ad incontrarsi al falò decisivo, ma anchesi ritrovano faccia a faccia per prendere la scelta definitiva: uscire mano nella mano o dirsi. Abbiamo lasciato la discussa coppia la scorsa puntata ...