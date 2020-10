Vaticano | audio choc | Dammi 10 milioni e me ne vado

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Giuseppe Aloisi Scandalo del palazzo di Londra del: ora spuntano gli. Il broker molisano chiese 10per uscire dalla "partita" Lo scandalo del "palazzo di Londra" continua a far parlare di sé: ilora è chiamato a ricostruire tutta la vicenda per evitare che i particolari di quanto emerso dalla "pentola" che è stata "scoperchiata dall'interno" (così l'ha chiamata Jorge Mario Bergoglio) sfuggano alle attenzioni dei "pm" del pontefice. L'ultimo passaggio di questa storia riguarda un summit avvenuto presso l'Hotel Bulgari di Milano. Se non altro perché è venuto fuori un(in realtà più di uno) che sembra circoscrivere ancora meglio la questione, non senza dovizia di particolari. I ...

oscarvalle1984 : RT @msn_italia: Scandalo Vaticano, ecco l'audio dell'incontro segreto all'hotel Bulgari sul palazzo di Londra da cui è nato lo scandalo htt… - msn_italia : Scandalo Vaticano, ecco l'audio dell'incontro segreto all'hotel Bulgari sul palazzo di Londra da cui è nato lo scan… - G_Chinellato : Scandalo #Vaticano ecco l'audio dell'incontro segreto all'hotel Bulgari sul palazzo di Londra da.... - sadape54 : Scandalo Vaticano, ecco l - PAOLAGOSTINI : Scandalo Vaticano, ecco l’audio dell’incontro segreto all’hotel Bulgari ... -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano audio

Se non altro perché è venuto fuori un audio (in realtà più di uno ... combattendo un'aspra battaglia per far sì che la "trasparenza" diventi la regola in Vaticano. Per quanto questa storia della ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libe ...