Sacchi: 'Il Napoli batte a mani basse una irriconoscibile Atalanta' (Di lunedì 19 ottobre 2020) Arrigo Sacchi ha parlato della vittoria del Napoli ai microfoni della Gazzetta dello Sport. 'Il Napoli di Gattuso batte a mani basse una irriconoscibile Atalanta. Gli azzurri di Rino hanno maramaldeggiato contro un avversario inconsistente. Mai visto negli ultimi anni ...

