Mourinho e Wenger, la rivalità infinita dei due allenatori (Di lunedì 19 ottobre 2020) Rivali in campo, anzi in panchina, Mourinho e Wenger non si sono mai amati, anzi tra i due c'è sempre stata una rivalità calcistica piuttosto aspra. Ora Arsene è responsabile dello sviluppo mondiale ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Rivali in campo, anzi in panchina,non si sono mai amati, anzi tra i due c'è sempre stata una rivalità calcistica piuttosto aspra. Ora Arsene è responsabile dello sviluppo mondiale ...

Eurosport_IT : 'Non sono nel libro di Wenger? Non mi ha mai battuto...' Il solito José Mourinho... ???? - ETGazzetta : #Mourinho - #Wenger, rivalità eterna: 'Non mi ha mai battuto'. E Arsene: 'Siamo all'asilo?' - sportli26181512 : #PremierLeague, Wenger: 'Mourinho è un provocatore. Sembra di stare all'asilo': L'ex allenatore-manager dell'Arsena… - zazoomblog : Wenger risponde alla provocazione di Mourinho: “Con lui mi sento come all’asilo” - #Wenger #risponde #provocazione - sportface2016 : #Wenger risponde alla provocazione di #Mourinho: 'Con lui mi sento come all'asilo' -