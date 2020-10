Dopo le nozze, invitati divisi in tre feste Tre party distinti per amici e parenti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lei bergamasca e lui di Faenza. Una coppia di sposi della provincia di Forlì-Cesena lo ha fatto davvero: per non rinunciare all’ultimo alla festa di nozze ha dilazionato gli invitati in tre feste diverse. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lei bergamasca e lui di Faenza. Una coppia di sposi della provincia di Forlì-Cesena lo ha fatto davvero: per non rinunciare all’ultimo alla festa diha dilazionato gliin trediverse.

MarceVann : RT @_kuball_: @pvnndr @CarloVerdelli Ricordo una visita in TI ad un amico (fui suo testimone di nozze) dopo un infarto, sedato e a temperat… - _kuball_ : @pvnndr @CarloVerdelli Ricordo una visita in TI ad un amico (fui suo testimone di nozze) dopo un infarto, sedato e… - giornalettismo : L'assessore alla Sanità (in quota #Lega) del #Piemonte, Luigi Icardi, si difende così, dopo essere stato investito… - infoitcultura : Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, nozze dopo Temptation Island: «Ecco come mi ha regalato l'anello» - JacoPastoriux : Dopo la fregnaccia di Conte sul MES, sponsorizzata dai pentadementi, sono certo che la situazione sanitaria non mig… -