Roberta Di Padua beccata in atteggiamenti intimi con un uomo, per il web è Michele (FOTO) (Di domenica 18 ottobre 2020) L’esponente del parterre femminile di Uomini e Donne, Roberta Di Padua, pare sia stata beccata in atteggiamenti intimi con un uomo. La donna, un po’ di giorni fa, ha condiviso tra le sue Instagram Stories alcuni video in cui era in dolce compagnia. Nelle clip in questione, però, non è mai stato mostrato il volto del fortunato, ma solo un braccio e un dettaglio. Analizzando con maggiore attenzione le immagini, molti utenti del web hanno ritenuto che l’uomo in questione sia Michele. Se così fosse, dunque, la dama lascerà presto il programma? Vediamo cosa è emerso. Le immagini di Roberta e un uomo misterioso Roberta Di Padua è ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 18 ottobre 2020) L’esponente del parterre femminile di Uomini e Donne,Di, pare sia stataincon un. La donna, un po’ di giorni fa, ha condiviso tra le sue Instagram Stories alcuni video in cui era in dolce compagnia. Nelle clip in questione, però, non è mai stato mostrato il volto del fortunato, ma solo un braccio e un dettaglio. Analizzando con maggiore attenzione le immagini, molti utenti del web hanno ritenuto che l’in questione sia. Se così fosse, dunque, la dama lascerà presto il programma? Vediamo cosa è emerso. Le immagini die unmisteriosoDiè ...

IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #CarlottaSavorelli parla della competizione con #RobertaDiPadua e rivela quali sono i suoi dubbi v… - zazoomblog : Roberta Di Padua “impazzisce” al trono over Michele in pericolo a Uomini e Donne - #Roberta #Padua #“impazzisce”… - QuotidianPost : Uomini e Donne, Roberta Di Padua attratta da un tronista: chi è? - vincycernic95 : ROBERTA PADUA QUEST'ANNO IS ARMANDO INCARNATO'S FEMALE VERSION #uominiedonne - infoitcultura : Roberta Di Padua continue rinunce | Cambiamento di rotta per la dama di Uomini e Donne -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Padua Roberta di Padua furiosa con Michele Dentice: “Devi andare a fanc…” Lanostratv Uomini e Donne: Beatrice e Roberta furiose, Valentina e Germano escono insieme ma…

Sono giunte nuove anticipazioni di Uomini e Donne. Oggi è stata registrata una nuova puntata e non è andata molto bene per diverse donne del parterre del Trono Over, ma anche del Trono Classico. Parti ...

Uomini e Donne, Roberta Di Padua cerca rispetto: furia al trono over

A Uomini e Donne la dama Roberta Di Padua ha tirato fuori le unghie soprattutto nei confronti del cavaliere partenopeo Michele.

Sono giunte nuove anticipazioni di Uomini e Donne. Oggi è stata registrata una nuova puntata e non è andata molto bene per diverse donne del parterre del Trono Over, ma anche del Trono Classico. Parti ...A Uomini e Donne la dama Roberta Di Padua ha tirato fuori le unghie soprattutto nei confronti del cavaliere partenopeo Michele.