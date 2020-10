Bar aperti oltre la mezzanotte, c'è una prima 'vittima' delle nuove regole (Di domenica 18 ottobre 2020) Il bar 'Torriani', dell'omonima via centrale di Udine, è la prima vittima delle nuove disposizioni sulla chiusura dei bar entro la mezzanotte. Una pattuglia della Squadra volante ha accertato la ... Leggi su udinetoday (Di domenica 18 ottobre 2020) Il bar 'Torriani', dell'omonima via centrale di Udine,; ladisposizioni sulla chiusura dei bar entro la. Una pattuglia della Squadra volante ha accertato la ...

Ultime Notizie dalla rete : Bar aperti Covid Lombardia, nuova ordinanza. Bar aperti fino alle 24. Stop a sport di contatto dilettantistici.... Corriere Milano Nuova ordinanza in Lombardia: stop ad alcol e cibo all’aperto dalle 18,

se mi porto un panino da casa e me lo mangio strada facendo ???? Lombardia vara una nuova ordinanza con regole più restrittive per contenere la diffusione del Covid-19. Il primo punto riguarda i local ...

Coronavirus, Locatelli: “C’è accelerazione, non crescita esponenziale. Niente panico. La scuola resti aperta, controlli sugli assembramenti”

“La scuola deve rimanere aperta, è una priorità di questo paese assieme al lavoro, ed è stato fatto uno sforzo straordinario dai ministri Speranza ed Azzolina. Peraltro il contributo della scuola alla ...

