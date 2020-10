Parma, salgono a cinque i giocatori positivi al Covid-19: squadra in isolamento (Di sabato 17 ottobre 2020) Pessime notizie per il Parma, che dopo le quattro positività al Covid-19 nel gruppo squadra dei giorni scorsi, deve fare i conti con un quinto calciatore positivo. Secondo quanto reso noto dal club, in seguito ai controlli effettuati giovedì che avevano dato esito negativo per tutti, un ulteriore ciclo di tamponi eseguito a 48 ore dalla gara ha riscontrato un caso di positività al Coronavirus. Fortunatamente il calciatore è asintomatico ed è in isolamento. In vista della partita con l’Udinese, in programma domenica 18 ottobre, i ducali restano in isolamento fiduciario senza avere contatti con l’esterno. I giocatori, inoltre, dovranno sottoporsi ad un altro ciclo di tamponi a 24 ore dal match. Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Pessime notizie per il, che dopo le quattrotà al-19 nel gruppodei giorni scorsi, deve fare i conti con un quinto calciatore positivo. Secondo quanto reso noto dal club, in seguito ai controlli effettuati giovedì che avevano dato esito negativo per tutti, un ulteriore ciclo di tamponi eseguito a 48 ore dalla gara ha riscontrato un caso dità al Coronavirus. Fortunatamente il calciatore è asintomatico ed è in. In vista della partita con l’Udinese, in programma domenica 18 ottobre, i ducali restano infiduciario senza avere contatti con l’esterno. I, inoltre, dovranno sottoporsi ad un altro ciclo di tamponi a 24 ore dal match.

NiccoPasta : Un altro caso di positività nel Parma, salgono a cinque i casi di Covid-19 nella squadra di mister Liverani. Squadr… - Leozama2 : Un ulteriore caso di positività nel Parma. Salgono a 5 i calciatori crociati contagiati... #COVID19… - TuttoFanta : ??#PARMA, salgono a 8 gli indisponibili per la sfida all'Udinese: out anche #Inglese ?? - ParmaDaily : A Parma 35 nuovi positivi (22 sintomatici) salgono i contagi in regione: +453 - scarci : Esselunga, i negozi di vicinato salgono a 5, tutti a Milano. A Parma, in pieno centro, il terzo format -

