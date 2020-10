La confessione di Eva Grimaldi | dal lucchetto al frigo ai continui ritocchi estetici per obblighi contrattuali

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 17 ottobre 2020) Evaha deciso di confessarsi nella puntata di Verissimo in onda il 17 ottobre 2020. Nei limiti, considerando che Alberto Tarallo ha inviato tempo fa una diffida a Mediaset, ed effettivamente si sono anche notate le difficoltà di Silvia Toffanin nella sua intervista a Eva, pronta invece ad aprirsi senza remore. Laha finalmente deciso di parlare di tutto quello che è stato il suo percorso, da quando è arrivata a Roma a quando ha deciso di lasciare la Ares e tutto il mondo creato da Tarallo. “Ho pensato mi abbracciasse, oggi penso che forse c’erano delle unghie lunghe” ha detto Eva raccontando del suo rapporto con Tarallo. E poi il successo: “Io ringrazio per tutto quello che mi è stato dato e per quello che ho fatto” ha detto Eva che però non può dimenticare le ...