Crotone, Parma e Torino: aumenta il numero di positivi nella serie A (Di sabato 17 ottobre 2020) Con la ripresa del campionato di calcio, la pandemia da Coronavirus continua a colpire anche le squadre di serie A. Alla vigilia della partita contro la Juventus, il Crotone ha dovuto fermare Denis Dragus, l'attaccante rumeno rientrato in Italia dopo gli impegni con l'Under 21. Dragus è risultato positivo al tampone, nonostante il risultato negativo del sierologico e si trova «attualmente in isolamento, ha lievi sintomi ed è sotto monitoraggio da parte dello staff medico», fa sapere la società. La squadra calabrese, che in serata ospiterà la Juventus, ha anche precisato che «tutti gli altri membri del gruppo squadra sono risultati negativi i ai tamponi». Il club infine afferma che «in ossequio alla normativa e al protocollo, e d'accordo con le autorità sanitarie ...

