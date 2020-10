Uomini e Donne, Carlotta scoppia a piangere in puntata. Ecco perché (Di venerdì 16 ottobre 2020) A Uomini e Donne, la dama Carlotta Savorelli del parterre femminile crolla e scoppia a piangere. Carlotta partecipa al dating show di canale 5 condotto da Maria De Filippi dalla scorsa edizione. Arrivata poco prima che si bloccassero le registrazioni a causa del Covid-19, la trentacinquenne bolognese si è fatta notare fin da subito. Il carattere determinato, la sincerità e la sua disinvoltura hanno convinto il pubblico e anche il parterre maschile. In diversi Uomini, infatti, l’hanno corteggiata. Nonostante questo, però, non è ancora riuscita a trovare la persona giusta con cui uscire dalla trasmissione. Nella puntata mandata in onda giovedì 15 ottobre, la dama, si è seduta al centro dello studio per ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 16 ottobre 2020) A, la damaSavorelli del parterre femminile crolla epartecipa al dating show di canale 5 condotto da Maria De Filippi dalla scorsa edizione. Arrivata poco prima che si bloccassero le registrazioni a causa del Covid-19, la trentacinquenne bolognese si è fatta notare fin da subito. Il carattere determinato, la sincerità e la sua disinvoltura hanno convinto il pubblico e anche il parterre maschile. In diversi, infatti, l’hanno corteggiata. Nonostante questo, però, non è ancora riuscita a trovare la persona giusta con cui uscire dalla trasmissione. Nellamandata in onda giovedì 15 ottobre, la dama, si è seduta al centro dello studio per ...

