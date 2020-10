Quei paladini a corrente alternata. La libertà? Non vale per tutti (Di venerdì 16 ottobre 2020) Giuseppe De Lorenzo La censura dei social contro il pezzo su Biden del New York Post non intacca i progressisti italiani. Che fingono di non vedere i pericoli per la libertà Ho cercato disperato almeno un paio di righe. Un commentino di quelli che non si negano neppure ad una notiziola di secondo piano. Invece niente. I grandi giornali italiani stamattina hanno sostanzialmente ignorato un fatto che sarebbe (anzi è) degno di nota: quello della censura operata da Twitter e Facebook contro un articolo del New York Post. Brevissimo riassunto, giusto per sapere di cosa si parla. Ieri uno dei più diffusi giornali americani (non un covo di cospirazionisti, per dire) pubblica una notizia sul figlio di Joe Biden, il buon Hunter, accusato di aver organizzato un presunto incontro tra il consigliere di una compagnia energetica ucraina, la Bursima, e il candidato ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Giuseppe De Lorenzo La censura dei social contro il pezzo su Biden del New York Post non intacca i progressisti italiani. Che fingono di non vedere i pericoli per la libertà Ho cercato disperato almeno un paio di righe. Un commentino di quelli che non si negano neppure ad una notiziola di secondo piano. Invece niente. I grandi giornali italiani stamattina hanno sostanzialmente ignorato un fatto che sarebbe (anzi è) degno di nota: quello della censura operata da Twitter e Facebook contro un articolo del New York Post. Brevissimo riassunto, giusto per sapere di cosa si parla. Ieri uno dei più diffusi giornali americani (non un covo di cospirazionisti, per dire) pubblica una notizia sul figlio di Joe Biden, il buon Hunter, accusato di aver organizzato un presunto incontro tra il consigliere di una compagnia energetica ucraina, la Bursima, e il candidato ...

