Marvel's Avengers: niente next-gen prima del 2021 (Di venerdì 16 ottobre 2020) niente Marvel's Avengers su PlayStation 5 e Xbox Series X fino al 2021: la next-gen degli eroi più potenti della Terra dovrà aspettare Le due piattaforme next-gen, PlayStation 5 ed Xbox Series X, non vedranno Marvel's Avengers fino al 2021. L'annuncio viene dal blog ufficiale, in cui Scot Amos di Crystal Dynamics ha comunicato con rammarico la decisione. Fino al prossimo anno, dunque, gli utenti del game-as-a-service dovranno "farsi bastare" la versione PlayStation 4 ed Xbox One del gioco mediante retrocompatibilità. Le buone parole spese sul blog per l'affetto dei fedelissimi al gioco non mancano, e ad accompagnarle c'è un gesto concreto con cui gli sviluppatori vogliono dimostrare ...

