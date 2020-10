Emerson Palmieri Juventus, beffa per Paratici: un club italiano in pole (Di venerdì 16 ottobre 2020) Emerson Palmieri Juventus – Il trasferimento di Emerson Palmieri alla Juventus sembrava cosa fatta l’ultimo giorno di contrattazioni, ma la trattativa è sfumata sul più bello perché i bianconeri non sono riusciti a piazzare l’esubero Khedira, che avrebbe liberato circa 6 milioni netti di spazio salariale. Eppure con il Chelsea era tutto definito, sulla base di un prestito con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo al raggiungimento di determinati step. Emerson Palmieri Juventus La fumata bianca non è però arrivata e quindi il futuro di Palmieri continua a rimanere in bilico. Sull‘italo-brasiliano sarebbe ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 16 ottobre 2020)– Il trasferimento diallasembrava cosa fatta l’ultimo giorno di contrattazioni, ma la trattativa è sfumata sul più bello perché i bianconeri non sono riusciti a piazzare l’esubero Khedira, che avrebbe liberato circa 6 milioni netti di spazio salariale. Eppure con il Chelsea era tutto definito, sulla base di un prestito con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo al raggiungimento di determinati step.La fumata bianca non è però arrivata e quindi il futuro dicontinua a rimanere in bilico. Sull‘italo-brasiliano sarebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Emerson Palmieri Inter, affare Emerson Palmieri: il piano di Marotta Calciomercato.com Calciomercato, dalla Spagna | Via libera all’Inter, Juve sorpassata

LEGGI ANCHE >>> Juventus, la conferenza di Agnelli: “2019-2020 agrodolce, delusioni inattese”. Calciomercato Inter, dalla Spagna: ok di Emerson Palmieri, Juventus sorpassata. Il desiderio di tornare i ...

Calciomercato: il Chelsea vuole Dybala già a gennaio, la posizione della Juve

Il Chelsea, regina del calciomercato internazionale nella sessione da poco conclusa, non ha intenzione di fermarsi e bussa alla porta della Juventus. È Paulo Dybala l’obiettivo del club londinese che, ...

