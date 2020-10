Rami confessa | “Amo mangiare e questo è stato un problema nella mia carriera”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Curiosa intervista rilasciata dal difensore francese Adilai microfoni di Mais Futebol. L'ex centrale anche campione del mondo con la Francia ha rivelato di aver avuto sempre qualche problemino di... linea dovuto alla sua passione per il buon cibo.: "Amoed è un peccato perché..."caption id="attachment 1011809" align="alignnone" width="565" Adil, Getty Images/caption"Avrei potuto avere una carriera migliore se il mio stile di vita fossepiù corretto", ha ammessoparlando in maniera molto sincera. "Ho fatto molte feste, ho avuto molte donne, non ho preattenzione al sovrappeso. Il cibo è diventato il mio. Mi piace. Eè un ...