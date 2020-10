FIFA 21: Rilasciata la Patch 1.04 per PC (Di giovedì 15 ottobre 2020) EA Sports ha rilasciato una nuova Patch correttiva ( 1.04 ) del nuovo simulatore calcistico FIFA 21 per la piattaforma PC. L’aggiornamento in questione apporta alcune modifiche al gameplay e risolve alcuni problemi riscontrati nella modalità FIFA 21 Ultimate Team, nella modalità carriera, nella modalità Volta Football e nella modalità Pro Club. La Patch occuperà 3.10 GB sui vostri hard disk e sarà Rilasciata nei prossimi giorni anche per le piattaforme PlayStation 4 e Xbox One. Gameplay Apportate le seguenti modifiche: La distanza dall’avversario durante il dribbling agile contestuale è leggermente aumentata, per migliorare la manovrabilità.La mossa abilità elastico è stata rallentata.L’impatto di ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 15 ottobre 2020) EA Sports ha rilasciato una nuovacorrettiva ( 1.04 ) del nuovo simulatore calcistico21 per la piattaforma PC. L’aggiornamento in questione apporta alcune modifiche al gameplay e risolve alcuni problemi riscontrati nella modalità21 Ultimate Team, nella modalità carriera, nella modalità Volta Football e nella modalità Pro Club. Laoccuperà 3.10 GB sui vostri hard disk e sarànei prossimi giorni anche per le piattaforme PlayStation 4 e Xbox One. Gameplay Apportate le seguenti modifiche: La distanza dall’avversario durante il dribbling agile contestuale è leggermente aumentata, per migliorare la manovrabilità.La mossa abilità elastico è stata rallentata.L’impatto di ...

MattiaBattelli : RT @FutXFan: Tramite il proprio profilo Twitter l'#Everton ha annunciato che domani verrà rilasciata la #SBC per ottenere #JamesRodriguez i… - FutXFan : Tramite il proprio profilo Twitter l'#Everton ha annunciato che domani verrà rilasciata la #SBC per ottenere… - ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Rilasciata la Patch 1.04 per PC... -