Contraccezione | disponibilità e informazione non bastano a rendere i giovani più consapevoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 ottobre 2020) di Marta Giuliani Nei giorni scorsi sono stati raggiunti due importanti traguardi in tema die salute sessuale. Il primo riguarda la firma del viceministro Pierpaolo Sileri al provvedimento con cui viene eliminata l’autorizzazione preventiva da parte del Ministero della Salute per la pubblicità dei profilattici. In Italia il condom è classificato nell’elenco dei dispositivi medici e, come tale – fino ad oggi – soggetto ad un regime autorizzativo per la sua pubblicità. Ma come si legge nelle interrogazioni parlamentari presentate dagli onorevoli Gilda Sportiello e Riccardo Magi (promotori di questo cambiamento), il preservativo si distingue dagli altri Dm per natura, modalità di utilizzo e valore in termini di prevenzione sociale e sanitaria. Pochi giorni dopo è arrivata un’altra rilevante ...