Alessia Marcuzzi | è guartia | tampone negativo

Di recente si è diffusa la notizia che Alessia Marcuzzi è risultata positiva al Covid-19. Adesso la conduttrice tramite i suoi social fa sapere a tutti che il tampone ha dato esito negativo. Negli ultimi giorni era impazzata la notizia della positività di Alessia Marcuzzi. L'indiscrezione si è diffusa molto velocemente, finchè sia la conduttrice che il suo collega Nicola Savino non hanno dato la conferma.

rtl1025 : ?? Alessia Marcuzzi questa sera non è potuta essere in studio a #LeIene. Il perché lo ha spiegato lei in collegamen… - Corriere : Alessia Marcuzzi salta la conduzione de Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'annuncio di Alessia Marcuzzi: 'Sono leggermente positiva' #Coronavirusitalia - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Alessia Marcuzzi su Instagram: sono negativa al coronavirus - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Alessia Marcuzzi su Instagram: sono negativa al coronavirus -