"Sono sconvolta, per me era un papà". Morte De Laurentiis, la Clerici lo scopre durante la pubblicità: strazio su Rai 1

Addio a Gianfranco De Laurentiis, il volto dello sport in Rai, un uomo che ha fatto la storia di Viale Mazzini. Un uomo legato a doppio filo ad Antonella Clerici. E la Clerici ha appreso della Morte di De Laurentiis nel corso di una pubblicità di È sempre mezzogiorno, il programma che conduce su Rai 1. Ovvia la commozione al rientro della pubblicità della conduttrice. "Oggi mi sentivo strana, ho iniziato la trasmissione con un malessere, non sapevo cosa fosse - ha premesso con occhi lucidi -. Ora durante la pubblicità mi hanno detto che è morto il mio amico di sempre De Laurentiis. La prima persona che ho conosciuto da ragazzina quando Sono arrivata a Roma da ragazzina ...

Ora durante la pubblicità mi hanno detto che è morto il mio amico di sempre De Laurentiis. La prima persona che ho conosciuto da ragazzina quando sono arrivata a Roma da ragazzina a fare Dribbling per ...

La preside del liceo di Maria Chiara Previtali: "Se non riempiamo il tempo libero dei nostri ragazzi, li perderemo"

Due tragedie in tre mesi, due studenti stroncati dalla droga sono una sfida troppo grande per la preside Luciana Leonelli, ancora sconvolta per la tragica morte di Maria Chiara Previtali che ...

