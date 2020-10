Serie C, colpo esterno del Bisceglie a Foggia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lo scontro tra le due squadre ripescate in Serie C Foggia-Bisceglie, recupero della prima giornata del girone C di Serie C, è finito con la vittoria degli ospiti. I nerazzurrostellati nel secondo tempo hanno completato la rimonta, grazie alla rete di Rocco al 73' e al calcio di rigore in pieno recupero di Cittadino. Primi tre punti in classifica per la squadra di Bucaro che aggancia i rossoneri a 3.Foggia-Bisceglie 1-310' Curcio (F), 13' e 95' rig. Cittadino (B), 73' Rocco (B) ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lo scontro tra le due squadre ripescate in, recupero della prima giornata del girone C diC, è finito con la vittoria degli ospiti. I nerazzurrostellati nel secondo tempo hanno completato la rimonta, grazie alla rete di Rocco al 73' e al calcio di rigore in pieno recupero di Cittadino. Primi tre punti in classifica per la squadra di Bucaro che aggancia i rossoneri a 3.1-310' Curcio (F), 13' e 95' rig. Cittadino (B), 73' Rocco (B) ITA Sport Press.

ItaSportPress : Serie C, colpo esterno del Bisceglie a Foggia - - signoradellegif : In “The Office” Pam propone di attuare il “colpo di tosse del vampiro” per evitare di infettare le tastiere. Il col… - ribster_ : jack dylan grazer in we are who we are è un elio perlman sotto anfetamine ossessionato da blood orange e demna gvas… - nonodifila : @FrancescaJuve2 @FabioCasalucci Il problema vero è che la dirigenza dell'epoca ha patteggiato per la serie B e per… - TuttoMatera : Serie D - Bitonto, ufficiale: importante colpo sulla corsia esterna di centrocampo » Tutto Eccellenza -

Ultime Notizie dalla rete : Serie colpo Ultime Notizie Serie A: Diawara positivo, le parole di Pirlo, la frecciata di Commisso Calcio News 24 Calciomercato Como, UFFICIALE il colpo in difesa | Arriva dalla Premier

Tanti colpi dall’estero per il Como, che quest’anno punterà alla promozione in Serie B. L’ultimo, arriva dalla Premier League ed è giovane difensore molto promettente. C’è il comunicato ufficiale del ...

Calcio, Serie D. La Sanremese supera di misura la Lavagnese con la firma di Romano

Tre giorni dopo la vittoria di Gozzano la Sanremese scende di nuovo in campo. Al Comunale è di scena la Lavagnese nel recupero della prima giornata. Mister Bifini conferma lo stesso undici che ha viol ...

Tanti colpi dall’estero per il Como, che quest’anno punterà alla promozione in Serie B. L’ultimo, arriva dalla Premier League ed è giovane difensore molto promettente. C’è il comunicato ufficiale del ...Tre giorni dopo la vittoria di Gozzano la Sanremese scende di nuovo in campo. Al Comunale è di scena la Lavagnese nel recupero della prima giornata. Mister Bifini conferma lo stesso undici che ha viol ...