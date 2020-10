(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il grave incidente è avvenuto in Colombia: alla guida del velivolo il padre del bambino, che ha perso la vita. Morta anche la madre.in Colombia, dove Martin, un, è sopravvissuto a un terribile incidenteche è però costato la vita ai genitori. Un monomotore Piper PA-Turbo Arrow IV si è schiantato … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : Precipita un aereo ma avviene il miracolo: salvo un neonato - #Precipita #aereo #avviene #miracolo: - clikservernet : Piccolo aereo precipita con quattro passeggeri a bordo: unico sopravvissuto un neonato di nome Martin - Noovyis : (Piccolo aereo precipita con quattro passeggeri a bordo: unico sopravvissuto un neonato di nome Martin) Playhitmus… - FQMagazineit : Piccolo aereo precipita con quattro passeggeri a bordo: unico sopravvissuto un neonato di nome Martin - iltirreno : ?? 14 ottobre 1960: il De Havilland Dh 114 Heron 2 partito da Roma Urbe e diretto a Genova precipita all’isola d’Elb… -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita aereo

Il Fatto Quotidiano

Un aereo precipita in Colombia: tre i morti, di cui un padre ed una madre. Il loro piccolo sè però riuscito a salvarsi all'impatto.Un aereo precipita in Colombia: tre i morti, di cui un padre ed una madre. Il loro piccolo sè però riuscito a salvarsi all'impatto. Tre sono le vittime del tragico incidente aereo avvenuto in Colombia ...