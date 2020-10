Immuni non funziona in Veneto, gli operatori non hanno mai inserito i codici nel database. L’imbarazzo della Regione: “Si parte lunedì” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In Veneto non funziona il sistema di monitoraggio delle persone contagiate garantito dalla App Immuni, che in primavera è stata presentata dal governo e dovrebbe costituire un presidio preventivo importantissimo. Un utente risultato positivo al virus se contatta una struttura sanitaria delle Ulss del Veneto per condividere il proprio codice, così da attivare via bluetooth la ricerca di tutte le persone che sono entrate in contatto con lui, si sente rispondere: “Immuni in Veneto non funziona”. Dopo mesi in trincea contro la pandemia e le raccomandazioni ad utilizzare la tecnologia sembra incredibile, ma è vero. A denunciare il fatto è stato “Il Corriere del Veneto”, a partire da una telefonata al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Innonil sistema di monitoraggio delle persone contagiate garantito dalla App, che in primavera è stata presentata dal governo e dovrebbe costituire un presidio preventivo importantissimo. Un utente risultato positivo al virus se contatta una struttura sanitaria delle Ulss delper condividere il proprio codice, così da attivare via bluetooth la ricerca di tutte le persone che sono entrate in contatto con lui, si sente rispondere: “innon”. Dopo mesi in trincea contro la pandemia e le raccomandazioni ad utilizzare la tecnologia sembra incredibile, ma è vero. A denunciare il fatto è stato “Il Corriere del”, a partire da una telefonata al ...

