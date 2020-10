Un ‘Mose’ nel Mare del Nord per proteggerci dall’innalzamento delle acque? C’è chi ci pensa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) Raramente sto con gli apocalittici. Ma devo ammettere che sono sensibile alla provocazione di Jonathan Franzen pubblicata lo scorso anno su The New Yorker: “L’apocalisse climatica sta arrivando. Per essere preparati, dobbiamo abbandonare l’illusione di poterla fer”. Il saggio fu fortemente criticato, per molti aspetti a ragione, ma sovente liquidato un po’ troppo alla svelta, perché l’autore (un romanziere) non ha certo il carisma né la competenza dello scienziato. Nel 1994 scrissi che le strategie di confronto “ordinate secondo il crescente grado di interventismo sul tessuto socio-economico, corrispondono a tre categorie: (1) non fare nulla, confidando sulla capacità di adattamento passivo; (2) difendersi dagli effetti del cambiamento climatico, sia dal punto di vista ambientale che socio-economico, ...