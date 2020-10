Tutti gli album in esclusiva per Prime Day in CD e vinile | da Franco Battiato a Leo Gassmann

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020) Tra gliinperDay le scelte disponibili interessano sia le versioni su CD audio che quelle su. L’AmazonDay è partito alla mezzanotte di oggi, 13 ottobre 2020, e finirà domani 14 ottobre. CD audio Tra gliinperDay troviamo la versione su CD di Why Me? Why Not di Liam Gallagher, l’ultimoin studio dell’ex Oasis con la bellissima traccia One Of Us dedicata al fratello Noel. Why Me? Why Not. -Amazon WhyLiam 21,92 EUR ...