Torino, la sindaca Appendino non si ricandiderà. L'annuncio in un videomesaggio: "Scelta dolorosa, ma sono coerente con i miei principi"

Termina con questo mandato l'esperienza da sindaco di Torino di Chiara Appendino. La prima cittadina ha sciolto le riserve, annunciando alla maggioranza pentastellata del Consiglio comunale l'intenzione di non ricandidarsi. Una decisione resa poi pubblica con un videomessaggio pubblicato su Facebook in cui parla di una "scelta dolorosa" fatta dopo la condanna per falso in atto pubblico nel caso Ream L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

