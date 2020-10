TEDxMilano 2020 | da Countdown ai TedCircles in cerca di nuovi “Equilibri”

(Di martedì 13 ottobre 2020)prevede una serie d’iniziative sul tema del cambiamento climatico che partiranno già questo mese in città. L’evento di lancio di domenica 18 ottobre sarà fisico, presso il Museo della Scienza e della Tecnica, ma anche virtuale, per permettere al maggior numero possibile di persone di partecipare. Nel programma sono previsti speaker dal vivo che si alterneranno alla proiezione video di alcuni dei talk dell’edizione mondiale. Nei mesi successivi verranno proposti una serie di altri appuntamenti tra cui ihosted bysul tema del cambiamento climatico e tavole rotonde di approfondimento che incoraggeranno soggetti economici, istituzionali e del mondo dell’educazione e della ridel territorio a confrontarsi e a ...

TEDxMilano Countdown prevede una serie d'iniziative sul tema del cambiamento climatico che partiranno già questo mese in città. L'evento di lancio di domenica 18 ottobre sarà fisico, presso il Museo ...TEDxMilano è un'iniziativa no profit nata nel 2012, tra i primi TEDx in Italia, con l'obiettivo di promuovere la curiosità valorizzando prospettive non comuni. TED sta per Tecnologia, Intrattenimento ...