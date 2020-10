Campania, positivi cinque baby-calciatori: focolaio in una scuola calcio (Di martedì 13 ottobre 2020) focolaio in una scuola calcio Spes di Battipaglia. cinque bambini sono risultati positivi al Coronavirus dopo essersi sottoposti al tampone. Battipaglia, positivi cinque baby-calciatori A comunicarlo è la stessa società, che nei giorni scorsi aveva eseguire i test su un campione di sessanta tesserati, tutti nati nel 2008. Nessun adulto, invece, è risultato positivo al … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 ottobre 2020)in unaSpes di Battipaglia.bambini sono risultatial Coronavirus dopo essersi sottoposti al tampone. Battipaglia,A comunicarlo è la stessa società, che nei giorni scorsi aveva eseguire i test su un campione di sessanta tesserati, tutti nati nel 2008. Nessun adulto, invece, è risultato positivo al … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

