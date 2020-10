Alonso torna in pista: “Ritornare al volante di una Formula 1 è una sensazione incredibile” (Di martedì 13 ottobre 2020) Fernando Alonso torna in pista con la Renault: “Per me è molto speciale tornare in pista a Barcellona. Ricordo il mio primo test con la Benetton nel 2000, proprio in questo circuito”. Fernando Alonso torna a vivere le emozioni della Formula 1 alla guida della Renault, che dalla prossima stagione, quando tornerà ufficialmente al volante, si chiamerà Alpine F1 Team. Green light again, as @alo oficial heads out for some more laps around the @Circuitcat eng. #RSspirit pic.twitter.com/lJN5zQUmmF— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) October 13, 2020 Filming day a Montmelò, Alonso torna in pista Nella giornata di martedì 13 ottobre ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 ottobre 2020) Fernandoincon la Renault: “Per me è molto specialere ina Barcellona. Ricordo il mio primo test con la Benetton nel 2000, proprio in questo circuito”. Fernandoa vivere le emozioni della1 alla guida della Renault, che dalla prossima stagione, quando tornerà ufficialmente al, si chiamerà Alpine F1 Team. Green light again, as @alo oficial heads out for some more laps around the @Circuitcat eng. #RSspirit pic.twitter.com/lJN5zQUmmF— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) October 13, 2020 Filming day a Montmelò,inNella giornata di martedì 13 ottobre ...

