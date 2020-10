The Boys è un successo che merita cinque stagioni. Parola del suo creatore (Di lunedì 12 ottobre 2020) Si è appena conclusa, su Amazon Prime Video, la seconda stagione di The Boys. L’irriverente serie dedicata ai supereroi sovversivi ha chiuso il nuovo ciclo di episodi con grande apprezzamento da parte di critica e pubblico, piazzandosi – almeno secondo i dati a disposizione – fra i titoli più amati degli ultimi tempi e raddoppiando i risultati ottenuti con le prime puntate. Non sorprende, dunque, che la produzione sia stata già rinnovata per una terza stagione; ma pare che ci siano piani molto più ambiziosi: secondo lo showrunner Eric Kripke, infatti, si profilano all’orizzonte cinque stagioni. Durante una sessione di domande tenuta su Twitter, Kripke ha risposto a diverse curiosità dei fan sul futuro di The Boys; in particolare, gli è stato ... Leggi su wired (Di lunedì 12 ottobre 2020) Si è appena conclusa, su Amazon Prime Video, la seconda stagione di The. L’irriverente serie dedicata ai supereroi sovversivi ha chiuso il nuovo ciclo di episodi con grande apprezzamento da parte di critica e pubblico, piazzandosi – almeno secondo i dati a disposizione – fra i titoli più amati degli ultimi tempi e raddoppiando i risultati ottenuti con le prime puntate. Non sorprende, dunque, che la produzione sia stata già rinnovata per una terza stagione; ma pare che ci siano piani molto più ambiziosi: secondo lo showrunner Eric Kripke, infatti, si profilano all’orizzonte. Durante una sessione di domande tenuta su Twitter, Kripke ha risposto a diverse curiosità dei fan sul futuro di The; in particolare, gli è stato ...

