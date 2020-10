Giada Malerba | morta in un incidente in moto la giovane che amava i cani

(Di lunedì 12 ottobre 2020)è deceduta a soli 22 anni dopo un bruttissimoinavvenuto sulla statale 613 Lecce-Brindisi. Con lei c’era il ragazzo che versa in condizioni gravi Una vita spezzata nel fior degli anni, un destino infame a cui si fa fatica a credere., originaria di San Pietro Vernotico, se ne è andata a soli 22 anni in seguito adstradale sulla statale 613 Lecce-Brindisi, nei pressi dello svincolo per la zona industriale. Era con il suo fidanzato Vittorio Verardi (32 anni) in sella ad una Mv Agusta Brutale 910. Stando alle prime ricostruzioni, laavrebbe impattato contro il guardrail senza però coinvolgere altri mezzi. Lui è finito a terra, lei ...

Ultime Notizie dalla rete : Giada Malerba

Una ragazza di 22 anni è morta in un incidente stradale che si è verificato attorno alle 16 di ieri sulla Lecce-Brindisi, in direzione Brindisi. La giovane donna, Giada Malerba, si trovava in sella a ...Una coppia di fidanzati è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla Lecce-Brindisi: lei è morta sul colpo, lui si trova in condizioni serie. Tragedia nei pressi di Brindisi, dove sulla strada ...