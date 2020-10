Atalanta, Percassi sulla lotta Scudetto: “Perché dovrei parlarne?” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha commentato a L’Eco di Bergamo lo straordinario inizio stagionale della Dea, mantenendo tuttavia un basso profilo per quanto riguarda gli obiettivi: “Sono felice per questa grande partenza. Siamo già a -31… dallo champagne (la salvezza, ndr). Atalanta prima? Sì, me l’hanno detto. Ma non siamo degli sprovveduti. Perché dovrei parlare di Scudetto? Poi perdi due partite e sei il presuntuoso che s’è schiantato. Noi saremo tanto più forti quanto più resteremo l’Atalanta: più sali in alto, più devi guardare in basso”. Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il presidente dell’Antonioha commentato a L’Eco di Bergamo lo straordinario inizio stagionale della Dea, mantenendo tuttavia un basso profilo per quanto riguarda gli obiettivi: “Sono felice per questa grande partenza. Siamo già a -31… dallo champagne (la salvezza, ndr).prima? Sì, me l’hanno detto. Ma non siamo degli sprovveduti. Perchéparlare di? Poi perdi due partite e sei il presuntuoso che s’è schiantato. Noi saremo tanto più forti quanto più resteremo l’: più sali in alto, più devi guardare in basso”.

