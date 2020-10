Temptation Island Davide si giustifica | non è come si è visto in tv!

(Di sabato 10 ottobre 2020) Uscito danella quarta puntataVarriale ha rilasciato una lunga intervista a “Uomini e Donne Magazine”, chiarendo la sua posizione e difendendosi dalle accuse che gli sono state mosse dai telespettatori!Varriale ha partecipato al programma insieme alla sua fidanzata Serena Spena. I due, sin da subito, hanno raccolto molte polemiche a causa del comportamento dell’uomo che, almeno nel programma, è apparso estremamente gelosoArticolo completo:si: non èsi èin tv! dal blog SoloDonna

gianlu_79 : RT @bubinoblog: PALINSESTI TV 18-24 OTTOBRE 2020: CHIUDONO ULISSE E TEMPTATION ISLAND, TORNA IL CALCIO SU CANALE 5 E TV8 - bubinoblog : PALINSESTI TV 18-24 OTTOBRE 2020: CHIUDONO ULISSE E TEMPTATION ISLAND, TORNA IL CALCIO SU CANALE 5 E TV8 - Isabell57293618 : @tigerlilsx Tipico fidanzato da temptation island ?? mi viene da ridere solo perché penso a Francesco che dice di av… - abstractedemma : RT @abstractedemma: temptation island: taehyung corre da namjoon (italian armys unmute this please: spero vi faccia ridere!!) dedicato al… - martaxxofficial : 'una donna è completa anche senza un figlio' questa è la frase che dovrebbe dire Antonella al fidanzato Pietro dop… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

La regola generale in televisione è che format forti come Temptation Island debbano essere custoditi, protetti, annaffiati con amore. Serena spiega a Davide il tipo di rapporto che ha instaurato con E ...Carlo Conti conquista il pubblico accogliendo in studio Luca Argentero e Luca Ward prova a risalire la classifica di Tale e Quale Show.