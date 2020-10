Baby gang terrorizzava la zona a colpi di rapine: aggressioni e minacce (Di sabato 10 ottobre 2020) I giovani malviventi terrorizzavano la zona con rapine, aggressioni e minacce, le forze dell’ordine hanno messo fine alla loro criminale attività. Baby gang (Facebook)La Baby gang tormentava la zona del Tigullio con rapine, aggressioni ed operazioni di supremazie sulle gang rivali. Si facevano chiamare “Hellbanianz”, letteralmente “inferno albanese”. La loro attività svariava dalle rapine alle estorsioni, un vortice di violenza che aveva come fine la conquista della zona, a danno di gruppi rivali, con i quali spessi si arrivava anche allo scontro fisico. Una minaccia per l’intera ... Leggi su chenews (Di sabato 10 ottobre 2020) I giovani malviventino lacon, le forze dell’ordine hanno messo fine alla loro criminale attività.(Facebook)Latormentava ladel Tigullio coned operazioni di supremazie sullerivali. Si facevano chiamare “Hellbanianz”, letteralmente “inferno albanese”. La loro attività svariava dallealle estorsioni, un vortice di violenza che aveva come fine la conquista della, a danno di gruppi rivali, con i quali spessi si arrivava anche allo scontro fisico. Una minaccia per l’intera ...

