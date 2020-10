Ultime Notizie Roma del 09-10-2020 ore 13:10 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la borsa italiana passa da Londra a Parigi in una nota in London stock Exchange Group ha confermato di aver accettato di vendere l’intera partecipazione in borsa italiana euro per 4,325 miliardi di euro euronext rileverà incordata con cassa depositi e prestiti Equity Intesa San Paolo borsa italiana dando vita a un’infrastruttura di mercato paneuropea Come si legge in una nota ha acquistato da London stock Exchange Group il 100% di borsa italiana per un valore di 4,325 miliardi di euro è previsto il forte supporto di cassa depositi prestiti di Intesa Sanpaolo come investitori strategici con impegno di lungo di sostenere la crescita di borsa italiana a tirare PMI mercati di capitale sostenere Le ambizioni di crescita di next coronavirus ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la borsa italiana passa da Londra a Parigi in una nota in London stock Exchange Group ha confermato di aver accettato di vendere l’intera partecipazione in borsa italiana euro per 4,325 miliardi di euro euronext rileverà incordata con cassa depositi e prestiti Equity Intesa San Paolo borsa italiana dando vita a un’infrastruttura di mercato paneuropea Come si legge in una nota ha acquistato da London stock Exchange Group il 100% di borsa italiana per un valore di 4,325 miliardi di euro è previsto il forte supporto di cassa depositi prestiti di Intesa Sanpaolo come investitori strategici con impegno di lungo di sostenere la crescita di borsa italiana a tirare PMI mercati di capitale sostenere Le ambizioni di crescita di next coronavirus ...

