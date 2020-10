Nel Lazio i positivi sono 9.186, di cui 57 in terapia intensiva (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma – sono 9.186 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 8.276 sono in isolamento domiciliare, 853 sono ricoverati non in terapia intensiva, 57 sono ricoverati in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri), 966 sono deceduti e 8.983 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma –9.186 i casial Covid-19 nel. Di questi, 8.276in isolamento domiciliare, 853ricoverati non in, 57ricoverati in(+2 rispetto a ieri), 966deceduti e 8.983guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

