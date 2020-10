Malattie reumatologiche | esperta | “In lockdown saltate le sessioni di riabilitazione | gravi danni nel lungo periodo”

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Dai dati della terza edizione della ricerca Osservatorio Apmarr-WeResearch ‘Vivere con una patologia reumatologica’, presentati oggi in occasione del primo webinar di tre: ‘Covid-19: impatto sulle persone e modelli organizzativi’ ed in vista della Giornata mondiale delle2020, che si celebra il 12 ottobre, e’ emerso che “tra i problemi dei pazienti durante la prima fase della pandemia uno dei piu’ grandi e’ stato la difficolta’ dell’accesso al farmaco con grandi ripercussioni sul decorso della malattia e sullo stato di salute del paziente. Di questa difficolta’, ma anche della impossibilita’ per molti di eseguire ledidurante il ...

fearlessdosed : RT @APMARR_ITALIA: Ottobre è il mese dell'informazione e della sensibilizzazione su malattie reumatologiche nelle farmacie. #APMARR ha crea… - Sofia04052020 : RT @APMARR_ITALIA: Ottobre è il mese dell'informazione e della sensibilizzazione su malattie reumatologiche nelle farmacie. #APMARR ha crea… - medlookout : RT @APMARR_ITALIA: Ottobre è il mese dell'informazione e della sensibilizzazione su malattie reumatologiche nelle farmacie. #APMARR ha crea… - We_Research : RT @APMARR_ITALIA: Ottobre è il mese dell'informazione e della sensibilizzazione su malattie reumatologiche nelle farmacie. #APMARR ha crea… - EliLillyItalia : RT @APMARR_ITALIA: Ottobre è il mese dell'informazione e della sensibilizzazione su malattie reumatologiche nelle farmacie. #APMARR ha crea… -

Ultime Notizie dalla rete : Malattie reumatologiche

askanews

La virtù primaria del Cbd è il forte potere antinfiammatorio che, così nell’uomo come negli animali, è in grado di contrastare in modo efficace il dolore cronico, le malattie reumatiche come l’artrite ...La virtù primaria del Cbd è il forte potere antinfiammatorio che, così nell’uomo come negli animali, è in grado di contrastare in modo efficace il dolore cronico, le malattie reumatiche come l’artrite ...