Nobili: se Calenda ci ripensa sarebbe ottima scelta per noi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma – “A Roma serve un sindaco capace, forte e che dia una scossa. Se mi chiedete se Calenda risponda o meno a questo identikit io dico che Calenda risponde a pieno a questo identikit. Se ci ripensasse e fosse disponibile a correre sarebbe un’ottima scelta”. Cosi’ Luciano Nobili, dirigente e deputato di Italia Viva, ha risposto ad una domanda dell’agenzia Dire sulla presenza di Italia Viva al tavolo del centrosinistra, in programma mercoledi’ prossimo, convocato per definire il percorso delle primarie per il candidato a sindaco di Roma della coalizione. Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma – “A Roma serve un sindaco capace, forte e che dia una scossa. Se mi chiedete serisponda o meno a questo identikit io dico cherisponde a pieno a questo identikit. Se cisse e fosse disponibile a correreun’”. Cosi’ Luciano, dirigente e deputato di Italia Viva, ha risposto ad una domanda dell’agenzia Dire sulla presenza di Italia Viva al tavolo del centrosinistra, in programma mercoledi’ prossimo, convocato per definire il percorso delle primarie per il candidato a sindaco di Roma della coalizione.

