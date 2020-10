Jack Dylan Grazer, chi è Fraser di «We Are Who We Are» (Di giovedì 8 ottobre 2020) È Jack Dylan Grazer uno dei volti noti nel cast giovane di We Are Who We Are, serie di Luca Guadagnino in onda su Sky Atlantic da venerdì 9 ottobre. Tra i personaggi, c'è anche una star come Chloë Sevigny, ma Grazer è appunto l'unico attore, tra i giovani, a non essere un debuttante. Certo, in WAWWA (acronimo del lungo titolo dello show), con i capelli ossigenati, lo sguardo a volte allucinato, a tratti smarrito, sembra quasi un altro, ma (anche) in questo consiste il talento di chi, per mestiere, deve calarsi in vite e personalità diverse. Classe 2003, nato a Los Angeles, Jack Dylan respira e coltiva la passione per la recitazione fin da piccolo, infatti suo padre Gavin è attore (Il Grinch; Indian - La grande sfida; American ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Èuno dei volti noti nel cast giovane di We Are Who We Are, serie di Luca Guadagnino in onda su Sky Atlantic da venerdì 9 ottobre. Tra i personaggi, c'è anche una star come Chloë Sevigny, maè appunto l'unico attore, tra i giovani, a non essere un debuttante. Certo, in WAWWA (acronimo del lungo titolo dello show), con i capelli ossigenati, lo sguardo a volte allucinato, a tratti smarrito, sembra quasi un altro, ma (anche) in questo consiste il talento di chi, per mestiere, deve calarsi in vite e personalità diverse. Classe 2003, nato a Los Angeles,respira e coltiva la passione per la recitazione fin da piccolo, infatti suo padre Gavin è attore (Il Grinch; Indian - La grande sfida; American ...

