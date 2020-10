Inter, ora sono quattro i calciatori positivi al coronavirus! (Di giovedì 8 ottobre 2020) Inter, quattro positivi al coronavirus. I giocatori a rischio per il derby contro il Milan. MILANO – Il Covid-19 fa tremare il campionato. In casa Inter sono quattro i giocatori positivi al coronavirus. Dopo Bastoni e Skriniar (casi accertati durante il ritiro con le proprie nazionali), anche Nainggolan e Gagliardini sono risultati positivi al coronavirus. Si attende il comunicato ufficiale da parte del club nerazzurro, ma il resto della squadra dovrebbe essere negativa. In forte dubbio la loro presenza nel derby. A rischio il derby contro il Milan La positività mette a forte rischio la presenza dei quattro giocatori nel derby contro il Milan. La partita è in programma ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 ottobre 2020)al coronavirus. I giocatori a rischio per il derby contro il Milan. MILANO – Il Covid-19 fa tremare il campionato. In casai giocatorial coronavirus. Dopo Bastoni e Skriniar (casi accertati durante il ritiro con le proprie nazionali), anche Nainggolan e Gagliardinirisultatial coronavirus. Si attende il comunicato ufficiale da parte del club nerazzurro, ma il resto della squadra dovrebbe essere negativa. In forte dubbio la loro presenza nel derby. A rischio il derby contro il Milan Latà mette a forte rischio la presenza deigiocatori nel derby contro il Milan. La partita è in programma ...

