Carlo Verdone, messaggio di speranza dopo l'operazione: come sta il noto attore? (Di giovedì 8 ottobre 2020) Carlo Verdone da speranza ai suoi follower dopo l'operazione subita, i miglioramenti dell'attore sono davvero incredibili. Carlo Verdone Fonte Foto Getty ImagesIn queste settimane Carlo Verdone ha tenuto aggiornati i fan in merito alle sue condizioni di salute. L'attore, regista e sceneggiatore ha infatti raccontato di aver subito una doppia operazione alle anche lo scorso 17 settembre. Ha infatti ammesso di aver sofferto, per ben sette anni, di un "Atroce dolore alle anche per cartilagini scomparse." Da qui la decisione di sottoporsi a una doppia operazione di ricostruzione, ha infatti svelato: "Non ero più in grado di ..."

