Melissa, un anno fa la tragedia che commosse tutti i salernitani (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Mango Piemonte (Sa) – Vivo, vivissimo il ricordo di Melissa La Rocca ad un anno dalla tragica scomparsa. Il 7 ottobre del 2019 una chiamata dall'Istituto Da Vinci-Genovesi raggelò il sangue dell'intera comunità salernitana. La giovanissima Melissa cadde a terra in aula, uccisa da una malformazione cardiaca. Momenti tanto tragici quanto toccanti furono i giorni seguenti culminati nella celebrazione del funerale a San Mango Piemonte. Da allora il volto candido della quindicenne Melissa accompagna chi ha avuto l'onore di conoscerla, il suo sorriso tutti coloro che l'hanno rimpianta come se si fosse trattato di una figlia, di una nipote, di una sorella. Il 7 ottobre, di sera, la messa in suffragio nella stessa ...

Ultime Notizie dalla rete : Melissa anno Un anno fa l'addio di Melissa La Rocca: Salerno ricorda la 16enne Salernonotizie.it Un anno fa l’addio di Melissa La Rocca: Salerno ricorda la 16enne

Stampa“Un anno fa se ne andava improvvisamente Melissa La Rocca di soli 15 anni, durante una normalissima lezione di matematica nell’Istituto Genovesi-Da Vinci di Salerno. Questa ragazza è entrata a s ...

