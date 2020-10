Arriva l’esposto: “Adua Del Vesco deve uscire” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La partecipazione di Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip 2020 sarà ricordata per essere stata una di quelle più incisive nella storia del reality, con le dichiarazioni sul suo passato travagliato che hanno spinto Gabriel Garko a fare coming out e l’outing negato e poi ammesso a Massimiliano Morra. Una partecipazione perfino divisiva stando al curioso fenomeno dei voti dei fan spagnoli che si è sviluppato sui social network negli ultimi giorni e che ha spinto il Codacons a fare un esposto all’AgCom. L’esposto del Codacons all’AgCom sul televoto tra Adua Del Vesco e Franceska PepeIl Codacons ha presentato un esposto relativo al caso generato dai voti espressi durante il televoto che ha determinato l’uscita o meno dalla Casa di Adua Del Vesco. Nella nota stampa si legge: “Sul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La partecipazione di Adua Delal Grande Fratello Vip 2020 sarà ricordata per essere stata una di quelle più incisive nella storia del reality, con le dichiarazioni sul suo passato travagliato che hanno spinto Gabriel Garko a fare coming out e l’outing negato e poi ammesso a Massimiliano Morra. Una partecipazione perfino divisiva stando al curioso fenomeno dei voti dei fan spagnoli che si è sviluppato sui social network negli ultimi giorni e che ha spinto il Codacons a fare un esposto all’AgCom. L’esposto del Codacons all’AgCom sul televoto tra Adua Dele Franceska PepeIl Codacons ha presentato un esposto relativo al caso generato dai voti espressi durante il televoto che ha determinato l’uscita o meno dalla Casa di Adua Del. Nella nota stampa si legge: “Sul ...

