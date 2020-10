Al via gli Stati Generali del MoVimento (Di martedì 6 ottobre 2020) In questi anni il MoVimento 5 Stelle ha realizzato grandi cose, le ha fatte mettendo al centro sempre l’interesse dei cittadini e del Paese. Per andare avanti, per realizzare nuovi obiettivi, abbiamo bisogno di riorganizzarci e per farlo lanciamo gli Stati Generali del MoVimento 5 Stelle. Oggi partono e si concluderanno il 7 e l’8 novembre a Roma in un grande incontro nazionale. Saranno partecipati dal basso e sarà un momento di coinvolgimento globale di tutti i nostri iscritti. Si parte dalle assemblee regionali e provinciali, che saranno convocate dai facilitatori regionali, già incaricati di attivarsi in questa direzione. Queste assemblee stileranno un documento per mettere insieme i temi da porre in primo piano nell’agenda politica del MoVimento, come realizzarli e ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 6 ottobre 2020) In questi anni il5 Stelle ha realizzato grandi cose, le ha fatte mettendo al centro sempre l’interesse dei cittadini e del Paese. Per andare avanti, per realizzare nuovi obiettivi, abbiamo bisogno di riorganizzarci e per farlo lanciamo glidel5 Stelle. Oggi partono e si concluderanno il 7 e l’8 novembre a Roma in un grande incontro nazionale. Saranno partecipati dal basso e sarà un momento di coinvolgimento globale di tutti i nostri iscritti. Si parte dalle assemblee regionali e provinciali, che saranno convocate dai facilitatori regionali, già incaricati di attivarsi in questa direzione. Queste assemblee stileranno un documento per mettere insieme i temi da porre in primo piano nell’agenda politica del, come realizzarli e ...

virginiaraggi : I lavori per il raddoppio di via Tiburtina vanno avanti con continuità dopo gli stop degli anni scorsi. È un cantie… - gaiatortora : Concordo. Speranza: se dobbiamo rischiare facciamolo per le scuole, non per gli stadi - Linkiesta : #Casaleggio minaccia di abbandonare il #M5S, portandosi via il pallone. Gli sconosciuti che gli devono tutto gli… - vaielettrico : In attesa di @ExpoMove 2021 gli organizzatori della manifestazione, si terrà a Firenze dal 13 al 15 maggio, hanno p… - esteregg69 : RT @DVACMILAN: Gli vengono le sudate Pasquale Bruno mostrarci la via -

Ultime Notizie dalla rete : via gli Superbonus, tutto quel che c'è da sapere, al via gli incontri di Cna SulPanaro Blog: Alla fine uno a testa, ma al Milan serviva un difensore!

Blog Calciomercato.com: È una sera grigia, senza luna. La notte di domenica, la notte del Milan. Si comincia alle diciotto e per tutto il primo tempo il Diavolo non combina ...

Paradigmi Organizzativi, dal postmoderno al 2.0

di Pierfranco Pellizzetti «La reale conquista della scienza e della tecnologiamoderna consiste nel prendere delle persone normali,nell’istruirle a fondo in un settore limitato e nel riuscire,grazie a ...

Blog Calciomercato.com: È una sera grigia, senza luna. La notte di domenica, la notte del Milan. Si comincia alle diciotto e per tutto il primo tempo il Diavolo non combina ...di Pierfranco Pellizzetti «La reale conquista della scienza e della tecnologiamoderna consiste nel prendere delle persone normali,nell’istruirle a fondo in un settore limitato e nel riuscire,grazie a ...