Valeria Marini e Zequila intervengono sull’AresGate e Tarallo

Leggi su biccy

(Di domenica 4 ottobre 2020) Lorenzo Crespi con un suo tweet sull’AresGate ha tirato in ballo nomi celebri come Pamela Caltagirone Prati (citata anche dalla Perricciolo),ed Eva Grimaldi dicendo che il loro silenzio è una vergogna. Pamela Prati e?#AresGate #GFVIP pic.twitter.com/ImM1L3VVvl — riccardo (@JustRiccardo) September 25, 2020 Queen Valery quel silenzio l’ha rotto oggi in un’intervista rilasciata ad AdnKronos, nella quale ha speso delle belle parole per Alberto(che staserà sarà ospite a Non è l’Arena). “Voglio assolutamente replicare ad un twitter di Lorenzo Crespi legato a Alberto, dichiarazioni e prese di posizioni apparse anche sui social. A mio avviso false. Ha fatto il mio nome, come quello ...