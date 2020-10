Ufficiale: Diogo Dalot in prestito al Milan (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Milan ha il suo nuovo terzino. È Ufficiale il prestito di Diogo Dalot dal Manchester United. Il difensore indosserà la maglia numero 5. Official Statement: @DalotDiogo https://t.co/AdXpg9EK2Z Comunicato Ufficiale: Diogo Dalot https://t.co/wd9Ur492jR#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/6O1pD74P0V — AC Milan (@acMilan) October 4, 2020 “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del difensore José Diogo Dalot Teixeira dal Manchester United Football Club. Nato a Braga (Portogallo) il 18 marzo 1999, ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilha il suo nuovo terzino. Èildidal Manchester United. Il difensore indosserà la maglia numero 5. Official Statement: @https://t.co/AdXpg9EK2Z Comunicatohttps://t.co/wd9Ur492jR#ReadyToUnleash #Semprepic.twitter.com/6O1pD74P0V — AC(@ac) October 4, 2020 “ACè lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del difensore JoséTeixeira dal Manchester United Football Club. Nato a Braga (Portogallo) il 18 marzo 1999, ...

