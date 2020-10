‘Ndrangheta, il boss della strage del venerdì nero esce dal carcere e viene arrestato per tentata estorsione aggravata (Di domenica 4 ottobre 2020) Killer, boss, detenuto, pentito e poi di nuovo boss. È la storia di Pasquale Zagari che, dopo molti anni di carcere, da febbraio era finalmente un uomo libero. Otto mesi, però, gli sono stati sufficienti per finire di nuovo nei guai e tornare dietro le sbarre. L’esponente della ‘ndrangheta di Taurianova è stato arrestato in flagranza di reato per tentata estorsione aggravata ai danni di un imprenditore locale. I carabinieri hanno fermato Zagari pochi minuti dopo che quest’ultimo era andato dall’imprenditore al quale voleva imporre illegittimamente il suo volere, proprio facendo leva sulla sua caratura e fama criminale. L’operazione è stata possibile grazie ad alcune acquisizioni informative, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Killer,, detenuto, pentito e poi di nuovo. È la storia di Pasquale Zagari che, dopo molti anni di, da febbraio era finalmente un uomo libero. Otto mesi, però, gli sono stati sufficienti per finire di nuovo nei guai e tornare dietro le sbarre. L’esponente‘ndrangheta di Taurianova è statoin flagranza di reato perai danni di un imprenditore locale. I carabinieri hanno fermato Zagari pochi minuti dopo che quest’ultimo era andato dall’imprenditore al quale voleva imporre illegittimamente il suo volere, proprio facendo leva sulla sua caratura e fama criminale. L’operazione è stata possibile grazie ad alcune acquisizioni informative, ...

AnsaCalabria : 'Ndrangheta:torna libero dopo 30 anni,arresto per estorsione. Boss Taurianova sorpreso dai Cc, chiedeva soldi a imp… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca 'Ndrangheta:torna libero dopo 30 anni,arresto per estorsione Boss Taurianova sorpreso dai Cc, c… - frastaglia : A Reggio Calabria manifesti contro i boss. Klaus Davi: 'Lasciate la città' - JudgeOnTheRoad : Reggio Calabria, Davi scrive ai boss di ‘Ndrangheta: «Via da qui, siete persone sgradite» - reggiotv : 'Ndrangheta. Klaus Davi scrive ai boss di Reggio Calabria: 'Via da qui, siete persone sgradite' -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ndrangheta boss Ivana Fava, il marito Nino Creazzo indagato per 'ndragheta: "Sono con lo Stato" Corriere della Sera