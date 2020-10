Napoli, si rispetta la decisione dell’ASL: non si parte per Torino (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Napoli non partirà per Torino e al momento rischia una sconfitta a tavolino contro la Juventus. Gli ultimi aggiornamenti. Secondo quanto riferito dall’Ansa, il Napoli non partirà in direzione Torino per la sfida contro la Juventus in programma questa sera alle 20:45. rispettata quindi la decisione dell’ASL che ieri sera ha bloccato la squadra in città disponendo l’isolamento fiduciario per i contatti avuti dai giocatori con i due positivi, Zielinski ed Elmas. Fonti del club azzurro ricordano che la trasferta sarebbe la perfetta replica del viaggio del Genoa verso il San Paolo, con due positivi lasciati a casa ma poi un focolaio esploso nei giorni dopo la partita e che ha innescato i contagi nel Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilnon partirà pere al momento rischia una sconfitta a tavolino contro la Juventus. Gli ultimi aggiornamenti. Secondo quanto riferito dall’Ansa, ilnon partirà in direzioneper la sfida contro la Juventus in programma questa sera alle 20:45.ta quindi ladell’ASL che ieri sera ha bloccato la squadra in città disponendo l’isolamento fiduciario per i contatti avuti dai giocatori con i due positivi, Zielinski ed Elmas. Fonti del club azzurro ricordano che la trasferta sarebbe la perfetta replica del viaggio del Genoa verso il San Paolo, con due positivi lasciati a casa ma poi un focolaio esploso nei giorni dopo la partita e che ha innescato i contagi nel. Leggi su Calcionews24.com

