Covid: Napoli, pec inviata alla Lega con lo stop della Asl (Di domenica 4 ottobre 2020) Napoli, 04 OTT - I calciatori del Napoli stanno trascorrendo la domenica in isolamento fiduciario nelle loro case. Lo si apprende da fonti qualificate del club azzurro. Il Napoli rispetta l'ordine ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 4 ottobre 2020), 04 OTT - I calciatori delstanno trascorrendo la domenica in isolamento fiduciario nelle loro case. Lo si apprende da fonti qualificate del club azzurro. Ilrispetta l'ordine ...

realvarriale : All'ospedale Cotugno di Napoli non ci sono più posti per accogliere i contagiati Covid e qui c'è chi chiede il 3-0… - ZZiliani : Maledetta ASL di Napoli. Non potevi fare come la ASL di Genova che non ha intralciato il campionato dando l’okay pe… - Sport_Mediaset : +++ #NAPOLI, LA REGIONE CAMPANIA BLOCCA LA PARTENZA VERSO TORINO PER RISCHIO #COVID. +++ #SportMediaset #Ultimora - rep_napoli : Covid, De Luca: 'Presto azioni contro assembramenti' [aggiornamento delle 14:05] - internato1960 : RT @realvarriale: All'ospedale Cotugno di Napoli non ci sono più posti per accogliere i contagiati Covid e qui c'è chi chiede il 3-0 a tavo… -