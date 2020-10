Corsera: “per la Lega Serie A, il Napoli ha fatto pressioni indebite sulla Asl” (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Corriere della Sera fa il punto politico sulla vicenda. Secondo la Lega il Napoli ha fatto indebite pressioni sull’autorità sanitaria per ottenere il provvedimento o comunque ha interpretato in senso lato la circolare che si limita a intimare ai giocatori entrati in contatto con i contagiati di osservare il periodo di isolamento fiduciario. Dalla Lega obiettano che la disposizione dell’Asl non può sovrastare il protocollo della Figc, redatto con il Cts e il ministero della Salute, che consente, previo tampone effettuato nel giorno della partita, ai negativi del gruppo di giocare. Perciò i vertici della Confindustria del pallone (…) paiono irremovibili. O questa mattina il Napoli salirà ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Corriere della Sera fa il punto politicovicenda. Secondo lailhasull’autorità sanitaria per ottenere il provvedimento o comunque ha interpretato in senso lato la circolare che si limita a intimare ai giocatori entrati in contatto con i contagiati di osservare il periodo di isolamento fiduciario. Dallaobiettano che la disposizione dell’Asl non può sovrastare il protocollo della Figc, redatto con il Cts e il ministero della Salute, che consente, previo tampone effettuato nel giorno della partita, ai negativi del gruppo di giocare. Perciò i vertici della Confindustria del pallone (…) paiono irremovibili. O questa mattina ilsalirà ...

