Udienza Salvini, l’avv. Bongiorno: “Moderatamente soddisfatti. Non fu una ‘pazzia’ di Salvini ma una procedura prevista” (Di sabato 3 ottobre 2020) Una conferenza stampa, quella della quale è stata protagonista Giulia Bongiorno, legale di Matteo Salvini nell’Udienza di stamane a Catania, davvero surreale. L’avvocato infatti, mentre era in attesa della decisione del Gup, ritiratosi in camera di Consiglio, è stata colpita ad una caviglia da una pesante lastra di marmo staccatasi dal soffitto. Dunque, accompagnata sulla sedia a rotelle, la Bongiorno ha dichiarato che, “A questo punto allarghiamo la visuale. Siamo moderatamente soddisfatti. Se dopo aver sentito i testimoni, se necessario ci saranno interrogatori o dichiarazioni spontanee, valuteremo”. Bongiorno: “E’ stata utilizzata una procedura prevista dal governo” Come ha tenuto a ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 ottobre 2020) Una conferenza stampa, quella della quale è stata protagonista Giulia, legale di Matteonell’di stamane a Catania, davvero surreale. L’avvocato infatti, mentre era in attesa della decisione del Gup, ritiratosi in camera di Consiglio, è stata colpita ad una caviglia da una pesante lastra di marmo staccatasi dal soffitto. Dunque, accompagnata sulla sedia a rotelle, laha dichiarato che, “A questo punto allarghiamo la visuale. Siamo moderatamente. Se dopo aver sentito i testimoni, se necessario ci saranno interrogatori o dichiarazioni spontanee, valuteremo”.: “E’ stata utilizzata unaprevista dal governo” Come ha tenuto a ...

marcotravaglio : CAZZARETTI Oggi inizia dinanzi al gup di Catania l’udienza preliminare del processo a Matteo Salvini per il presunt… - Agenzia_Ansa : Caso #Gregoretti, udienza preliminare rinviata al 20 novembre. Il gup ascolterà anche Conte. #Salvini: 'Sono soddi… - fattoquotidiano : Matteo Salvini in aula a Catania: in corso l’udienza per il caso Gregoretti. Contestazioni fuori dal tribunale - Namaste13601686 : RT @stopcensurainfo: Salvini, giudice rinvia udienza: “Voglio sentire Conte, Di Maio e Toninelli” - lucab962 : RT @POPOLOdiTWlTTER: Salvini, giudice rinvia udienza: “Voglio sentire Conte, Di Maio e Toninelli” -